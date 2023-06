WEER. Gedeeltelijk bewolkt in Kruisem vanochtend

IN BEELD: de herdenking van de vliegtuig­crash die vijf dodelijke slachtof­fers maakte in Zingem

Vaderlandslievende verenigingen, de Harmonie Zingem en leerlingen van Gemeentelijke Basisschool "De Bosrank" en het gemeentebestuur hebben op de gemeentelijk begraafplaats is Zingem een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis van de 7 Britse piloten die precies 79 jaar geleden met hun Lancaster ND985 UM-W2 bommenwerper een crash maakten in de Scheldemeersen in Zingem. Bekijk de plechtigheid in 18 beelden.