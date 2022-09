Wat leeft er in Kruisem? Gemeentebestuur vraagt mening van inwoners

Het bestuur van Kruisem wil weten wat er speelt in de gemeente. Wat kunnen ze beter doen? Welke ideeën hebben inwoners om van Kruisem een gemeente te maken waar het aangenaam is om te wonen, werken en opgroeien? Je kan jouw mening en suggesties doorgeven via het formulier op de website van de gemeente. Daarnaast organiseert het bestuur ook drie ontmoetingsmomenten in verschillende deelgemeenten om te luisteren naar vragen, opmerkingen en ideeën van inwoners. De gespreksavonden vinden plaats op 14 september in De Mastbloem in Kruishoutem, op 16 september in De Griffel in Ouwegem en op 29 september in zaal De Volkskring in Zingem. De bijeenkomsten starten telkens om 19 uur. Inschrijven kan hier.