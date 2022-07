Walter Baele brengt nog één keer “Beste of Baele” in De Mastbloem

Na 15 soloshows en honderden optredens voert Walter Baele in ‘Best of Baele’ nog één keer zijn bekende typetjes op: Martin Rigolle, Wito, Jürgen,… ‘Best of Baele’ is een collage met de allerleukste sketches van1986 tot 2020. Het optreden van Walter Baele is een organisatie van de cultuurraad en de gemeente Kruisem. Het begint om 19.30 uur.

Kaarten kosten 14 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen in de gemeentelijke bibliotheek, tel. 09/333.71.39. Aan de kassa bedraagt de toegangsprijs 16 euro.