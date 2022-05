Vrije Basisschool De Regenboog in Zingem organiseert Kadeekes Kermis en steekt de barbecue aan

De Pinte Ongeval in De Pinte zorgt voor hinder op E17 richting Gent en Antwerpen

De Wegpolitie van Oost-Vlaanderen meldt een verkeersongeval op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen ter hoogte van De Pinte. Dat is ook in de richting van Gent. Er is één rijstrook versperd.

25 april