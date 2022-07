Vlomse Kermis in Kruishoutem

Op de ‘Vlomse Kermis’ krijg je de kans om een volksspelencircuit af te leggen waarbij je je vrienden of familie kan uitdagen bij verschillende Vlaamse volksspelen. De ‘Vlomse Kermis' is helemaal gratis en iedereen is welkom. Heb jij honger of dorst gekregen van al dat speelplezier? Geen probleem, want er wordt een hapje en een drankje voorzien. De kermis gaat door op vrijdag 22 juli van 14 tot 18 uur bij POC. De Kepper op Kerkhofweg 4 in Kruishoutem. Meer informatie vind je hier.