Verontrustende controle bij slachterij waar 68 werknemers besmet raakten: “Afstandsregels en mondmaskerplicht nog altijd niet gerespecteerd”

KruisemBij een controle donderdag in de pluimveeslachterij in het Oost-Vlaamse Kruisem - waar begin deze week 68 van de 200 medewerkers positief hadden getest op het coronavirus - zijn opnieuw inbreuken vastgesteld. Er was te weinig toezicht op social distancing en de mondmaskerplicht en geen duidelijk beeld van de luchtcirculatie.