Vergunningsaanvraag voor breekwerf in Kruisem stoot op protest in Zulte en Waregem: “We willen gewoon geen kanker. Dat is toch niet veel gevraagd?”

waregem/zulte/kruisemDe vergunningsaanvraag van de firma Grondwerken D’Haene om in Kruisem een breekwerf te mogen opstarten, maakt heel veel los. Nu al verzamelde een actiecomité ruim 250 bezwaarschriften, vooral uit Waregem en Zulte. Een buurtoverleg gisterenavond werd talrijk bijgewoond. “Wij willen gewoon geen kanker. Dat is zoveel niet gevraagd, toch?

Volledig scherm Na een protestactie werd een buurtoverleg georganiseerd. © Joyce Mesdag

De firma Grondwerken D’Haene is al een hele tijd op zoek naar een locatie voor een breekwerf. In verleden probeerde zaakvoerder Karl D’Haene zijn bedrijf al naar Nieuwenhove in Waregem te verhuizen, en naar de stationsbuurt in Vichte. Telkens botste D’Haene op een heleboel protest bij de buren en zag hij daardoor zijn vergunningsaanvraag afgeketst.

Nu heeft hij zijn bedrijf verhuisd naar Kruisem, naar een bestaand bedrijfsgebouw pal op de grens met Waregem en Zulte. Er loopt ook nu weer een vergunningsaanvraag om er een breekwerf te mogen opstarten, en ook nu weer staat de buurt op zijn achterste poten. Er zijn nu al ruim 250 bezwaarschriften binnen, en wellicht zullen er nog een heel pak volgen. Gisteren was er een protestactie door een actiecomité, met aansluitend een buurtoverleg om nog meer bezwaarschriften te verzamelen.

Volledig scherm Nu heeft hij zijn bedrijf verhuisd naar Kruisem, naar een bestaand bedrijfsgebouw pal op de grens met Waregem en Zulte. © Joyce Mesdag

“De aanvrager heeft in Vichte destijds een informatievergadering gegeven, maar dat is niet zo goed meegevallen”, zegt Katrien Vanden Broecke, een van de trekkers van het protest tegen de aanvraag. “We vermoeden dat hij er daarom geen zou organiseren voor zijn aanvraag hier, dus hebben we maar zelf een infovergadering georganiseerd. De mensen willen weten waar ze aan toe zijn.”

Het buurtoverleg vond plaats in de loods van boomkwekerij Denolf in Waregem, op een boogscheut van Grondwerken D’Haene. “Het bedrijf ligt in Kruisem, maar vooral de bewoners van Waregem en Zulte zullen hinder ondervinden”, zegt Karel Denolf. “In eerste plaats zijn we bezorgd om onze gezondheid. Los van het feit dat de tuinen en daken van de bewoners in de buurt het jaar rond bedekt zullen zijn met een laag stof, zullen bij dat breken ongetwijfeld ook giftige stoffen vrijkomen. In vorige aanvragen stond vermeld dat er ook asbest verwerkt zou worden. In deze aanvraag niet meer, maar het kan niet zijn dat die plannen opeens verdwenen zijn…”

Volledig scherm Het buurtoverleg vond plaats in de loods van boomkwekerij Denolf in Waregem, op een boogscheut van Grondwerken D’Haene. “Het bedrijf ligt in Kruisem, maar vooral de bewoners van Waregem en Zulte zullen hinder ondervinden”, zegt Karel Denolf. (midden). Links buurtbewoner Paul Simoens, en rechts Willy Denolf, vader van Karel Denolf. © Joyce Mesdag

“Een werf in Antwerpen wordt stilgelegd omdat er kankerverwekkende stoffen in de grond zitten, en hier mogen ze zonder controle in de lucht verspreid worden”, zegt Denolf. “Wij willen gewoon geen kanker. Dat is zoveel niet gevraagd, toch? 30.000 kubiek aan oude bouwmaterialen zal hier verwerkt worden: dat is een oppervlakte van 3 hectare, waarbij de materialen 3 meter hoog worden gestapeld.”

Ook de geluidsoverlast en de mobiliteitsproblemen die de komst van de breekwerf met zich mee zouden brengen, baart de buurt zorgen.

Kruisem moet een advies uitspreken, aangezien het bedrijf op zijn grondgebied gevestigd is. De provincie Oost-Vlaanderen zal zich over de aanvraag buigen. Waregem en Zulte beraden zich nog of ze een advies zullen formuleren over de materie of niet. “Want eigenlijk hebben wij als stad met deze aanvraag niet echt iets te maken”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem. “Het bedrijf ligt in Kruisem, en door een tonnagebeperking op ons grondgebied, mag het vrachtverkeer niet eens via Waregem naar het bedrijf rijden. We kunnen alleen maar vertrouwen dat Kruisem en de provincie Oost-Vlaanderen de juiste beslissing nemen en de nodige voorwaarden opleggen aan een omgevingsvergunning.”

Vanryckeghem bevestigt dat de stad Waregem in 2014 al een negatief advies formuleerde toen het bedrijf in Nieuwenhove een breekwerf wou starten. “Dat was echter een compleet ander verhaal: de site daar lag in woongebied. Wij hebben het RUP toen aangepast en van de site een KMO-zone gemaakt in plaats van een zone voor milieubelastende industrie.”

Absurd

Volgens zaakvoerder Karel D’Haene is dit een ideale plek voor een breekwerf. “Ik heb veel geld neergeteld om deze site te kunnen kopen”, zegt D’Haene. “We zitten hier in een zone waar milieubelastende industrie toegelaten is, met een bijzonder vlotte ontsluiting naar de autostrade. We moeten geen enkele dorpskern door. Dat wij hier kilo’s aan kankerverwekkende stoffen de lucht zouden in strooien, is absurd.”

“In de omgeving zijn nu al bedrijven die hetzelfde doen als wat wij zouden doen, en daar is geen hinder. Wij zouden dan nog eens muren van 10 meter hoog rond onze breekwerf bouwen, om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. We hebben een stofstudie laten uitvoeren, een geluidsstudie en mobiliteitsstudie, en die bij onze aanvraag gevoegd. We hebben er alle vertrouwen in dat het in orde komt. Jammer dat enkele buurtbewoners dit zo op de spits willen drijven.”

