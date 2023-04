Verenigingen krijgen tot 2.500 euro gemeentelijke steun om gestegen energierekening te betalen

“Ineens kan hier wel gebouwd worden, terwijl dat vroeger niet mocht”: projectont­wik­ke­laar wil bouwen op bosgrond in Kruisem, buren zijn razend

De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen moet zich voor 15 mei uitspreken over een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning in de Neerrechemstraat in Lozer, een gehucht in Kruisem. Die woning zou komen op een plaats die momenteel nog staat aangeduid in het gewestplan als ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’. Buurtbewoonster Séverine Balduck is verbouwereerd. “Dat dit vandaag nog steeds kan, maakt mij razend!”