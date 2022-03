Veel valpartijen bij de dames: “Door hulpdisciplines samen te zetten, konden we snel ingrijpen”

Gavere Gavere schrapt zes woonuit­brei­dings­ge­bie­den en beschermt daarmee 30 hectare open ruimte

Twee woonuitbreidingsgebieden in Semmerzake, één in Dikkelvenne en drie in Asper zijn herbestemd als open ruimte, zodat er geen huizen of woonwijken kunnen komen. Dat is het gevolg van het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘herbestemming woonuitbreidingsgebieden’ dat de gemeenteraad in Gavere heeft goedgekeurd.

22 februari