VBSZ De Regenboog ontvangt elke leerling als een vip op de eerste schooldag

Zwalm breidt netwerk elektri­sche laadpalen uit naar alle deelgemeen­ten

In Zwalm gaat de uitbreiding van het netwerk elektrische laadpalen in een hogere versnelling. “Binnenkort krijgen Beerlegem, Roborst, Rozebeke, Sint-Denijs- en Blasius-Boekel hun laadpunten. De andere deelgemeenten volgen later", kondigt schepen van Mobiliteit Patrick Moreels (voorZwalm) aan.