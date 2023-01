Uilenspel zoekt vrijwilligers om kinderen in Kruisem te helpen met schoolwerk

Onder het motto ‘Groeien doen we samen’ geven vrijwilligers uit de buurt ondersteuning aan kinderen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. Vrijwilligers bij Uilenspel begeleiden kinderen bij scharniermomenten in hun schoolcarrière. Dat is onder meer bij bij de overgang van kleuter- naar lager onderwijs en bij de overgang van lager naar secundair onderwijs.

Eén uur per week

“Wekelijks gaan vrijwilligers een uur langs bij een gezin. Samen met het kind werken ze aan de schoolse vaardigheden en motivatie via het principe van spelend leren”, verduidelijkt Hannelore Rosseel, verantwoordelijke Huis van het Kind Kruisem. “De vrijwilliger wordt een vertrouwenspersoon van het gezin en neemt het gezin ook mee naar activiteiten van Uilenspel en activiteiten in de buurt. Zo vergroot Uilenspel vzw de ontwikkelingskansen en het sociaal netwerk van maatschappelijk kwetsbare gezinnen.”

De vrijwillers krijgen ook zelf begeleiding. Uilenspel organiseert onder meer vormingen en intervisies. Uilenspel stelt ook educatief materiaal ter beschikking tijdens de begeleidingen: zowel boeken als spelletjes. Wie geïnteresseerd is om als vrijwilliger aan de slag te gaan of meer informatie wil, kan de organisatie contacteren via katrijn@uilenspel.be of het telefoonnummer 09/389.68.12 van Hannelore Rosseel of kijken op de website www.uilenspiegel.be.