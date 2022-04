Thuisverpleegster en zangeres Kimberly Claeys zingt lied voor de zorg: “Een ode aan al mijn collega’s”

De Kruisemse Kimberly Claeys, zingt onder meer bij folkgroep Kadril en bij Guido Belcanto en heeft een solocarrière als Little Kim. Beroepshalve is ze al 18 jaar op ronde als thuisverpleegkundige bij Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. “Het idee voor dit lied zat al een tijdje in mijn hoofd en kon rijpen tijdens mijn dagelijkse ronde in en rond Petegem onderweg naar mijn patiënten. Het lied komt dan ook recht uit het hart, in de eerste plaats voor mijn collega’s bij Wit-Gele Kruis, maar bij uitbreiding voor alle zorgdragers”, zegt ze.

“Zwaar, maar mooi beroep”

“Corona heeft er bij iedereen stevig ingehakt, maar we staan er gelukkig niet alleen voor. Ik breng dus ook een ode aan onze partners met wie we dagelijks samenwerken: de collega’s van gezinszorg, huisartsen, kinesisten. Met dit lied wil ook ook vertellen, dat een job in de zorg is verre van vanzelfsprekend en niet voor iedereen is. Maar hoe zwaar het soms ook is, het is een fantastisch mooi beroep”, getuigt Kimberly.

“Lied voor de zorg” is vanaf 7 mei te horen op alle streamingplatformen.