Streekbieren proeven ten voordele van Natuurpunt

Kruishoutem HUIZEN­JACHT. Kruishou­tem, een landelijke gemeente die goed bereikbaar is: “Als je in de groene buitenrand wil wonen, tel je al snel 400.000 euro neer”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Kruishoutem, waar je dankzij de nabijheid van de E17 ook vlot geraakt, maar ook 50 jaar terug in de tijd gekatapulteerd wordt. “Voor het nieuws van de dag loop je even langs bij de slager.” Goedkoop is het er evenwel niet.

21 november