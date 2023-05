Standhouders kunnen best nu al inschrijven voor grootste rommelmarkt van Vlaamse Ardennen

5 tips voor het weekend in en rond Gent: van een boksgala tussen onderne­mers tot kermis in Wondelgem

Zin in wat animo dit weekend, maar geen inspiratie? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten in Gent voor het weekend van 6 en 7 mei. Van botsauto’s in Wondelgem over een boksgala in Nazareth tot een eigenzinnig kunstfestival in het Citadelpark. Want zetelhangen, dat kan in de week ook, niet?