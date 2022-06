Sneukelfietstocht in en rond Kruisem

Fiets samen met je familie en vrienden langs de rustige wegen in de omgeving van Kruisem. In het totaal is de tocht ongeveer 30 km lang. Er zijn twee stops voorzien waar je even kan uitrusten. Je kan vrij vertrekken tussen 14 en 15 uur en vanaf 18 uur krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezellige BBQ. Deelnemen aan deze toffe Sneukelfietstocht kost 10 euro per persoon. Heb jij er zin in gekregen? Schrijf je dan snel in door een mailtje te sturen naar chantal.peers@skynet.be of door te bellen naar 093/86.93.97. Meer informatie vind je hier.