Sinterklaas met paard en kar naar Gemeentelijke Basisschool De Bosrank in Zingem

De hele school stond het hoge bezoek op te wachten. De erehaag reikte van in de Strijpstraat tot aan de school. Sinterklaas had groot nieuws dat voor sommigen toch als een opluchting leek te komen. “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen”, las de Sint voor uit zijn grote boek. En dus was er snoep voor iedereen. Alleen was het nog even zoeken naar Pakjespiet. Die had de hele week in de school gelogeerd, maar had zich uitgerekend op de dag van het bezoek van Sinterklaas overslapen.