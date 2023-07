Shanny (24) en Michael (26) vinden dankzij tracker hun gestolen auto terug: “Met baksteen op de achterbank. Welk misdrijf pleegden de daders nog?”

Zwalm reageert afkeurend op het ontwerp beleids­plan van Oost-Vlaanderen: “Zelfs voortbe­staan van voetbal­club SK Munkzwalm komt hierdoor in gevaar”

Lokaal bestuur Zwalm reageert afkeurend op het ontwerp van het ruimtelijk beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. In dit plan wordt een toekomstbeeld voorgesteld waarbij men ruimte wil maken in de provincie en het wonen vooral wil concentreren in bovenlokale kernen en steden. Burgemeester Bruno Tuybens legt uit waarom de gemeente bezwaar aantekent tegen dit plan en waarom de inwoners dat ook moeten doen.