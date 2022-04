Roze ballonnen op de Ronde van Vlaanderen voor prinses Lara (2) die aan leukemie lijdt

De actie werd op touw gezet door de (achter)nichtje van Lara, Sarah Van Der Strieckt, Marieke Dermaut en Ine Demeulemeester, ook de meter van Lara. Marieke: “Wij hebben als familie al massa’s plezier en avonturen samen beleefd. We willen er natuurlijk ook in moeilijke tijden zijn voor mekaar. Nu is dat hard nodig. Het nieuws dat de jongste van de bende leukemie heeft, is onwerkelijk. Aangezien Lara’s papa Pieter een fervente koersliefhebber is, kwamen we op het idee om in de weide van een andere neef op de Kalkovenstraat in Kwaremont, langs het parcours van de Ronde Van Vlaanderen, iets te doen. Zo ontstond het idee om roze hoopballonnen te laten zien voor Lara in de hoop dat die zouden worden opgepikt door de televisiecamera’s.”

Ouders

De bedoeling was om de actie tot zondag geheim te houden voor de ouders maar een oproep via instagram kreeg zoveel respons dat de drie nichtjes gingen polsen wat Pieter en Nele, de ouders van Lara, van het plan vonden.

Marieke: “Zij waren onmiddellijk enthousiast en dus kunnen we het nu aan iedereen vragen: zwaai op zondag 3 april langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen met een roze ballon met daarop de naam Lara. Het hoeft niet per se een ballon te zijn en er moet niet absoluut Lara op staan. Het mag ook een roze hartje zijn op je wang, een roze vlag of een roze sjaal. En het is niet enkel bedoeld voor Lara maar voor alle zieke kindjes en hun gezin. Het zou fijn zijn als iedereen daar ook een foto van post die we dan kunnen delen via het instagram-account prinses_lara. We hopen dat roze de hoofdkleur mag worden van de Ronde. Roze is een mix van wit en rood. Wit staat voor hoop en rood voor liefde. Dat is wat veel mensen vandaag kunnen gebruiken. Roz epast ook bij het kleine prinsesje dat nu in het ziekenhuis chemo moet ondergaan, een vreselijk gedachte. Maar de kleine leid houdt zich kranig, net zoals haar broer en zus en haar ouders. Roze is ook de kleur van de actie Think Pink die borstkanker bestrijdt. We weten dat de supporters zondag aan de zijlijn niets kunnen veranderen aan de situatie zelf. Maar het gebaar maakt echt wel een groot verschil voor iedereen die met ziekte van een kind wordt geconfronteerd.”