Ronde kleurt roze voor Lara (2) die tegen leukemie vecht, video toont hoe ze zélf reageert op alle steun: "Dankjewel!”

KruisemKleur het parcours van de Ronde roze voor prinses Lara. Die vraag kwam eerder deze week van de nichtjes van het 2-jarige meisje, dat in het ziekenhuis vecht tegen leukemie. En de oproep viel niet in dovemansoren. Er werd een roze lint door Vlaanderen getrokken en tal van grote namen betuigden hun steun. “We zijn heel geëmotioneerd en onder de indruk van alle steun”, reageren papa Pieter en mama Nele.

Lara ondergaat momenteel een behandeling in het UZ Gent, waar haar ouders Pieter Demeulemeester en Nele De Medts uiteraard ook zondag bij haar waren. Voor haar (achter)nichtjes Sarah, Marieke en Ine was de Ronde echter een uitgelezen moment om hun steun te betuigen en Vlaanderen te vragen om hetzelfde te doen.

Volledig scherm Geen gebrek aan roze ballonnen langsheen het parcours. © Sporza

Koersliefhebber

“Het nieuws dat de jongste van de bende tegen leukemie strijdt, is onwerkelijk”, klinkt het. “Aangezien Lara’s papa Pieter een fervente koersliefhebber is, kwamen we op het idee om in de weide van een neef in de Kalkovenstraat in Kwaremont, langs het parcours, iets te doen. En zo ontstond het idee om roze ballonnen van hoop te laten zien voor Lara, in de hoop dat die opgepikt zouden worden door de camera’s.”

Volledig scherm © Sporza

En die oproep werd gehoord. Vlaanderen trok haast letterlijk een roze lint langsheen het parcours, waar naast ballonnen zelfs de naam van Lara groot in een weiland opdook. “We zijn zeer aangenaam verrast door de grote respons”, reageert Marieke. “Zelfs renners als Mathieu Van der Poel, Wout van Aert en Greg Van Avermaet steunden, net als vele anderen, onze actie op hun Instagramaccount. Ze hadden ook woorden van moed en hoop voor Pieter en Nele. Zij lieten ons op hun beurt al weten dat ze de beelden met heel veel emotie gevolgd hebben.”

Quote Lara zelf weet niet zo goed wat er gebeurt maar ons Prinsesje, zoals de verpleeg­kun­di­gen haar intussen noemen, telt vandaag wel alles wat roze is mee op het scherm Marieke Dermaut, nicht van Lara

“We zijn erg onder de indruk van alle steun”, reageren Pieter en Nele vanuit het ziekenhuis, waar ze alles via een Whatsappgroepje konden volgen. “We zijn zeer geëmotioneerd, maar dit geeft ons ook veel moed. We weten niet hoe we iedereen kunnen bedanken...”

“Overal waren er roze ballonnen of andere roze tekenen van medeleven te zien”, knikt ook Marieke enthousiast. “Tussen de vertwijfeling en angst om wat hun kind plots overkomt, is dit een geweldige opsteker voor Nele en Pieter. Het verandert natuurlijk niets aan de zaak zelf, maar al dit medeleven is heel bemoedigend.”

Volledig scherm Lara wordt momenteel behandeld voor leukemie. © RV

“Lara weet zelf niet zo goed wat er gebeurt”, vervolgt Marieke. “Maar ons prinsesje, zoals de verpleegkundigen haar inmiddels noemen, telt vandaag wel alles wat roze is mee op het scherm. Ze reageert voorlopig ook goed op de behandeling, al weten de dokters nog niet hoe het zal evolueren. Maar ze danst door de kamer, met ontzettend veel dankbaarheid voor iedereen die meegeholpen heeft bij de actie.”

Volledig scherm Dimitri Caby uit Russeignies (Henegouwen) had zich helemaal in het roze uitgedost als steun voor Lara. De vrienden en familie hielden het op roze ballonnen. © GEDR

En dat waren er inderdaad veel. Zo stond er op de Oude Kwaremont zelfs iemand volledig in het roze getooid. “Wij komen met vrienden en familie elk jaar naar de Ronde kijken”, vertelt Dimitri Caby uit Henegouwen. “Ik wou de oproep voor Lara volgen en heb me dan ook speciaal uitgedost. Daar los ik het probleem natuurlijk niet mee op, maar zo weten de ouders en de familie van Lara dat ze er niet alleen voor staan. We hebben met onze groep ook roze ballonnen meegenomen. Eigenlijk is dit gewoon belangrijker geworden dan de koers zelf — mijn favoriet Sep Vanmarcke rijdt trouwens ook niet mee.”

Internationale steun

“We hebben gehoord dat er een actie is voor dat meisje”, vertellen ook enkele Franse wielerliefhebbers, die maar al te graag een roze ballon oplieten. “Het maakt niet uit welke nationaliteit iemand heeft. Dat is ook het mooie aan het wielrennen: iedereen ziet op dezelfde manier af op de fiets. En wij steunen graag mensen die het moeilijk hebben.”

Volledig scherm Supporters aan de Kalkovenstraat in Kwaremont: over de grenzen heen solidair met Lara. © GEDR

Volledig scherm © Foto Ronny De Coster

Volledig scherm © Sporza