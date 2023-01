Roger viert 100ste verjaardag: “Oud word je niet door stil te zitten”

Voor de viering van de honderdste verjaardag van Roger was een pak volk naar het gemeentehuis van Kruishoutem afgezakt. Niet alleen familie en het gemeentebestuur, maar ook de vaderlandslievende verenigingen NSB Kruishoutem, NSB Zingem en NSB Huise waren present en de fanfare Sint-Cecilia speelde een serenade voor de eeuweling. Van nationaal NSB-voorzitter Leon De Turck kreeg Roger een vredesmedaille opgespeld.

Roger is nog de enige levende oud-strijder van Kruisem. “Ik moest in de oorlog krijgsgevangenen bewaken”, vertelt hij. Beroephalve is hij actief geweest in een bedrijf in Deinze, dat kinderwagens vervaardigde. Tegelijk runde Roger ook zijn eigen zaak: op zijn landgoed aan de Marolle had hij een kippenkwekerij.