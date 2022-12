Rode Kruis organiseert woensdag bloedinzameling in Ouwegem

ZINGEM/KRUISEM Ondanks gestegen energie­prijs verbaast Steve met feeëriek kersthuis: “Niet goed voor mijn portemon­nee, maar wel voor een fijn gevoel”

Liefhebbers van feeëriek verlichte kersthuizen moeten een van de weekends in december een ommetje maken naar de wijk ’t Stroomken in Zingem. Maanden heeft Steve Vanden Neste er aan gezwoegd. “Het is niet goed voor mijn energierekening, maar wel voor mijn welbevinden en dat van anderen”. Voor ons stak hij de lichtjes al even aan en we vielen van de ene verbazing in de andere.

