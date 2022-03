Restoptip • De Zandvlooi in Kruisem: een (h)eerlijke keuken zonder poespas

“Wat al die tijd is gebleven, is de volkse sfeer. Iedereen kan zich hier thuis voelen. Verenigingen van vinkeniers, kaarters, wielertoeristen spreken bij ons af en we hebben zelfs nog een echte krulbolbaan”, vertelt Lander. Hij verzorgt samen met zijn zus de zaal van het restaurant, terwijl zijn broer achter het fornuis staat. De ligging vlak naast het Lozerbos en langs toeristische routes maakt van de Zandvlooi een populaire stopplaats voor wandelaars en fietsers, die er in de namiddag genieten van een streekbier, een pannenkoek of ijsje.

We hebben gereserveerd op zaterdagavond en krijgen een tafeltje in de feestzaal, want het restaurant zelf zit al helemaal vol. Ook in het best wel gezellige zaaltje zal uiteindelijk geen plaats meer over blijven.