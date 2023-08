Provincie bestrijdt waterover­last en verhoogt waterbe­schik­baar­heid met overstro­mings­ge­bied aan Moeras­straat

De provincie heeft aan de Moerasstraat in Kruisem het slib uit het bestaande overstromingsgebied geruimd om wateroverlast tegen te gaan. Het gebied beschikt nu ook over een extra spaarvolume zodat landbouwers in droge periodes gratis water kunnen afnemen. Er is een vulplaats voorzien om tanks met sproeivloeistoffen veilig te kunnen aanlengen zonder gevaar voor het milieu.