Regenbuien, maar soms ook zon in Kruisem vandaag

Wat te doen in de Vlaamse Ardennen en Dender­streek dit weekend? “Ontdek een meester­werk in Hofstade of ga naar een vuurspekta­kel in Ename”

Geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend dat zich zonnig aankondigt? Dan helpen we je graag op weg, want er valt in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek best wat te beleven: Van een meersterwerk van kunstenaar ROA in Aalst tot een vuruwerkspekakel in Ename.