HUIZEN­JACHT. Sint-Mar­tens-La­tem, ten zuiden van Gent: “Groen en residenti­eel, maar voor de meesten onbetaal­baar”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen, en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek op de lokale immomarkt. Deze week: Sint-Martens-Latem, de groene parel ten zuiden van Gent. “Het enige nadeel aan de woningmarkt in Latem is dat het voor de meeste mensen onbetaalbaar is, ook voor de Latemnaars zelf”, zegt Annick Van Leirberghe van Agence Rosseel.