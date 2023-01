Prijzen voor huizen in Kruisem stijgen, appartementen worden goedkoper

Nazareth/De Pinte Eerste infoavond over mogelijke fusie Nazareth-De Pinte

De gemeentebesturen van Nazareth en De Pinte gaan de komende maanden onderzoeken of een fusie opportuun is. De inwoners van beide gemeenten worden van bij het begin bij dit traject betrokken en daarom organiseert men vier infoavonden. Tijdens zo’n infoavond krijgt men zicht op het plan van aanpak en de stand van zaken. De eerste infoavond vindt plaats op maandag 16 januari in cc De Zwaan in Dorp 1 in Nazareth. Daarna volgen nog infoavonden op dinsdag 17 januari in OCP, Polderbos 20 in De Pinte, op maandag 23 januari in de Veldblomme in de Veldstraat 50 in Zevergem en op woensdag 25 januari in cc Nova in Steenweg 92 in Eke. De sessie start telkens om 20 uur. Inschrijven is niet nodig.

13 januari