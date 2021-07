PORTRET. Veldrijdster Jolien Verschueren (31) verliest strijd tegen kanker: het ‘kleuterjufke’ dat zich kroonde tot koningin van de Koppenberg

Ze was niet de multi-getalenteerde alleskunner zoals Marianne Vos. Had ook niet de star-quality van Ceylin Alvarado of Pauline Ferrand-Prévot. Voor Jolien Verschueren geen nagels die in alle kleuren van de regenboog gelakt waren, geen blitse fotoshoots in bikini. Mocht het woord ‘gewoon’ nog niet bestaan hebben, het zou voor haar zijn uitgevonden: ‘Jolientje’ met de eeuwige paardenstaart en het dikke brilmontuur. Het meisje – 46 kilo voor 1 meter 62 – dat in interviews vaak een eenvoudige knik en verlegen glimlach verkoos boven een lang antwoord, en ondanks haar successen in het veld altijd trouw bleef aan haar andere carrière: die als sportjuf in de kleuterschool van Marke. Om die reden bleef ze als amateur aan de slag in de cyclocross, en werkte ze haar trainingen pas af na de turnlessen van de kleuters. En tóch...