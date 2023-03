Politie vraagt uit te kijken naar gevluchte inbreker

De poging tot inbraak is gepleegd in de wijk Boeregem nabij de dorpskern van Lozer. De betrapte verdachte is er een veld ingevlucht. Volgens het signalement van de politie gaat het om een man die een blauwe pull met kap droeg.

Wie informatie kan geven over de feiten of de mogelijke verdachte aantreft, wordt gevraagd om meteen de politie te bellen op het nummer 101.