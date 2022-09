Paulien en Stijn openen Frituur Amelot in Zingem: “Het lijkt gedurfd, maar een blinde sprong is dit zeker niet”

Kruisem Prijzen voor huizen in Kruisem stijgen

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden huizen en appartementen in verschillende gemeentes fors duurder. Soms wel met 40 procent. Dat blijkt uit de HLN-Woonwijzer, in samenwerking met notaris.be. Op andere plaatsen is de prijs dan weer even hard gezakt. Wij zorgden voor een overzicht.

19 september