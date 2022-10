Party for Lara brengt 5.250 euro op. “En nòg beter nieuws: ons dochtertje is aan beterhand’

De ouders van Lara kregen in maart van dit jaar te horen dat ze leukemie heeft. Een maand later kende ineens heel Vlaanderen de kleine Lara. Nichtjes van de papa van Lara hadden enkele dagen voordien een oproep gedaan en de respons was overweldigend. Overal langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen doken roze ballonnen op voor “Prinses Lara”. Renners maakten videoboodschappen om het meisje en haar familie moed in te spreken.

Feestcomité in actie

In Ooike schoot het feestcomité d’ Eukeneirs in actie. Ze organiseerden een benefiet. “We kozen het Kinderkankerfonds als goed doel, omdat Lara en haar ouders bij die organisatie een ongelooflijke goede steun hebben”, verduidelijkt Pieter Dewaele. Hij is schoonbroer van Lara’s mama en ook lid van d’ Eukeneirs. “De benefietavond is een ongelooflijk succes geworden dankzij de inzet en het enthousiasme van heel veel mensen. Het was heel hartverwarmend om te zien hoeveel mensen begaan zijn met kinderen met kanker en met ons kleine Lara”, vertelt Pieter. Het feestcomité had ook voor Lara’s ouders zelf nog een cadeautje: een reischeque van 750 euro. “Om ervoor te zorgen, dat ze ook eens weg kunnen”, klinkt het.

“Het klinkt misschien als een cliché, maar het is ook echt wel waar: weten dat er zoveel mensen met je meeleven als je kind doodziek is, dat geeft je kracht”, getuigt Lara’s mama Nele. “We hebben heel zware maanden achter de rug, maar er was altijd wel iemand om ons moed in te spreken. Wij zijn heel blij dat de benefietavond een mooi bedrag opbrengt voor het Kinderkankerfonds, want wat die mensen doen, is onbetaalbaar”, bedenkt Nele.

Bijna genezen

Ook Lara is bij de chequeoverhandiging aanwezig. Ze is vrolijk en ze straalt. “We hebben heel goed nieuws: Lara is aan de beterhand. Nadat we haar maanden hebben moeten afschermen voor de buitenwereld, mag ze weer onder de mensen komen. We durven al voorzichtig spreken van genezing. In november is er nog een controle en dan weten we of het beestje helemaal weg is. We kijken er al naar uit om Lara naar school te kunnen brengen. Ik schat dat dit in het voorjaar zal zijn”, blikt Nele optimistisch vooruit.

