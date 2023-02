Pakkans voortaan groter voor wie zwerfvuil gooit: gemeente zet extra controleurs in

Oudenaarde Er is nog hoop voor AZ Oudenaarde ondanks slechte cijfers en grote spanningen: “Meer patiënten moeten voor ons ziekenhuis kiezen”

Het voortbestaan van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde is in gevaar. Het hoge woord kwam eruit woensdagavond tijdens een spoedvergadering van de OCMW-raad. Het ziekenhuis telt te veel lege bedden en te weinig inwoners uit de regio kiezen voor het AZO. Nochtans is alle hoop nog niet verloren, maar er is een pak werk aan de winkel om de situatie om te buigen.

26 januari