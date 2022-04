Oud-gemeentesecretaris en ere-voorzitter Nokere Koerse Marc Van Cauwenberghe (86) overleden

Bekend en geliefd

Marc Van Cauwenberghe was een heel bekende en geliefde figuur in Kruishoutem. Hij is gewezen gemeentesecretaris van Nokere. Na de fusie zetelde hij in de gemeenteraad in Kruishoutem. Maar vooral is hij bekend als ere-voorzitter van de vzw Nokere Sport, de organisator van de wielerklassieker Danilith Nokere Koerse. Van Cauwenberghe stond in 1963 mee aan de wieg van de vereniging. In 1986 nam hij ook het voorzitterschap over. In 2020 gaf hij die functie door aan Robrecht Bothuyne.

Van Cauwenberghe had vorig dinsdag nog zijn 86ste verjaardag gevierd.