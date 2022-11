Opslag- en distributiebedrijf bouwt in Kruisem grootste palletmagazijn ter wereld: “Investering levert 42 nieuwe jobs op”

Kruisem/NazarethOp zijn site in Kruisem bouwt de Nazarethse magazijn- en distributiespecialist Dematra een volautomatisch palletmagazijn, goed voor 80.000 pallets en 12.000 in- en uitgaande palletbewegingen per dag. Het bedrijf investeert in het hoogbouwmagazijn 50 miljoen euro en werft er 42 werknemers voor aan.