Ophaling restafval wordt volgend jaar flink duurder

Sinds de fusie tussen Kruishoutem en Zingem is de gemeente Kruisem aangesloten bij twee afvalintercommunales: IVLA en IMOG. De intercommunale IVLA bedient vooral gemeenten uit de regio Vlaamse Ardennen en staat in Kruisem in voor de 2-wekelijkse ophaling van de groene containers met het restafval. Daarnaast is de gemeente Kruisem als enige Oost-Vlaamse gemeente ook aangesloten bij de West-Vlaamse afvalintercommunale IMOG, waar vooral gemeenten uit de regio Kortrijk zijn aangesloten. IMOG staat op Kruisem grondgebied in voor de uitbating van de recyclageparken.

De vervuiler betaalt (meer)

De stijging van de tarieven komt er op vraag van IVLA met als doel een uniform tarief te bekomen voor alle gemeenten binnen die regio. Deze prijsstijging komt ongeveer overeen met de werkelijke kost voor ophaling en verwerking van het restafval. De gemeente hanteert hiermee het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Wie veel afval produceert zal dus meer moeten betalen dan iemand die weinig restafval heeft.

“Een principe waarmee wij volledig akkoord gaan”, reageert gemeenteraadslid voor Open Vld, Filip Geysens. “Maar wij vrezen dat de inwoners van Kruisem het kind van de rekening zullen worden van het feit dat de gemeente is aangesloten bij twee verschillende afvalintercommunales. Binnen de IMOG-regio wordt het restafval nog steeds opgehaald via een huisvuilzak. De inwoners van de andere gemeenten in de IMOG-regio betalen een vast bedrag per huisvuilzak. Het maakt daarbij niet uit hoeveel kilogram afval er in die zak zit. Kruisem is binnen de IMOG-regio de enige gemeente waar het huisvuil wordt opgehaald via een DIFTAR-huisvuilcontainer, naar analogie met de inwoners van de IVLA-regio”, merkt Geysens op.

Duurder dan andere gemeenten

De prijs voor de huisvuilzakken in de IMOG-regio ligt verhoudingsgewijs een flink stuk lager dan de prijs die de Kruisemnaar betaalt voor zijn restafval. Een voorstel om binnen de IMOG-regio de tarieven voor de huisvuilzakken op te trekken om op die manier ongeveer tot een zelfde prijs te komen als in Kruisem, werd door het merendeel van de West-Vlaamse gemeenten verworpen.

“Die andere gemeenten willen dat IMOG zijn financiële reserves gebruikt om de gestegen kosten te compenseren. Dat is in het nadeel van de gemeente Kruisem, want als de financiële reserves van IMOG snel wegsmelten zullen er dus nieuwe financiële middelen moeten gevraagd worden bij de gemeenten en dus ook bij Kruisem dat dus voor de tweede maal benadeeld wordt. Bovendien is er voor het gemeentebestuur nog een extra risico verbonden aan de beslissing om de tarieven te laten stijgen”, waarschuwt gemeenteraadslid Filip Geysens.

“Duurder dan containerpark”

Hij ziet nog een andere merkwaardigheid. “In het recyclagepark betaalt men momenteel slechts 0,20 euro/kg restafval. Als de tarieven voor de huisvuilophaling stijgen naar 0,32 euro/kg, dan wordt het veel goedkoper voor de mensen om hun restafval naar het recyclagepark te brengen. In dat geval komen de extra kosten (toename van ophaling en verwerking) bij het gemeentebestuur terecht. Dat kan volgens ons ook niet de bedoeling zijn. Er zal op het recyclagepark dus meer inzet van personeel nodig zijn om de toevoer van afval voldoende te controleren”, vreest het oppositieraadslid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.