Ook Kruisem ketst ruimtelijk beleidsplan van provincie af: “Het is onrealistisch en zit vol onopgeloste vragen”

Eerste cuvée van Wijndomein Cruysem krijgt meteen prijs van Gault&Millau: “Stiel geleerd op de schoolban­ken in Champagne­streek, tussen de kinderen van de boeren”

Je allereerste wijn produceren en die meteen als topper aangeprezen zien in de wijngids van Gault & Millau: het is wat Bart Bracke (43) en Kathy De Clercq (41) van wijndomein Cruysem overkomt. “We zijn overweldigd”, reageren ze. Wij trokken naar het landgoed en hoorden hoe een chapegieter een wijnboer werd en van een autocrossterrein een wijngaard maakte. En hoe een droom via een Franse omweg al bij de start een zakelijk schot in de roos is geworden.