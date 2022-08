Nu inschrijven voor nieuwe sessie CoderDojo in Zingem

Oudenaarde Recrean Skippers Europees kampioen en twee maal vi­ce-Europees kampioen in Bratislava

De Recrean skippers hebben bijzonder sterk gepresteerd tijdens het Europees kampioenschap en het Europees Open Tournament in Bratislava. Alle 22 skippers behaalden tijdens deze internationale wedstrijd één of meerdere medailles. “Dit is nog nooit gebeurd in al die jaren dat we deelnemen aan een Europees of een Wereldkampioenschap”, vertelt clubvoorzitter Anne Van Cauwenberghe.

29 juli