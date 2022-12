Nu al inschrijven voor Techniekacademie van komend voorjaar

In Kruishoutem en Zingem

De workshops vinden telkens plaats in de sporthal aan de Woestijnestraat 13 in Kruishoutem of in De Bosrank, Kerkplein 24 in Zingem, telkens op woensdag van 13 tot 15 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. Deelnemen kost, materiaal en verzekering inbegrepen, 65 euro. De organisatie voorziet een fiscaal attest. Inschrijven kan via www.techniekacademie-kruisem.be. En dat gebeurt best nu al, want het aantal plaatsen is beperkt.