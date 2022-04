Norman Beaker Trio op eerste bluesnight in Korenbloem

“Norman, geboren in Manchester in 1950, kende meerdere invloeden binnen de bestaande muziekgenres. Hij begon reeds heel vroeg gitaar te spelen en mocht zich tonen in “the Lonnie Donegan show”, na dat hij een eerste prijs won op zijn twaalfde. Skiffle en Folk was toen al gekend in Engeland. Met The Norman Beaker Band de artiesging hij vaak op tour met en maakte hij platen met de grootsten in de muziekwereld onder wie Chuck Berry, Jimmy Rogers, Buddy Guy, Lowell Fulson en BB King”, licht Piet Malfait toe.