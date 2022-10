Nokere Koerse nu ook met de dameswedstrijd in UCI

‘We zijn zeer blij met deze erkenning. Onze mannenwedstrijd is aan zijn 77ste editie toe, onze dames rijden voor de 4de keer Danilith Nokere Koerse. We profileren ons als dé Vlaamse kasseiklassieker en dat is een garantie op spektakel en spanning. De UCI waardeert duidelijk onze organisatie. We kregen dan ook uitstekende rapporten van de wedstrijdjury’s na de editie 2022”, reageert De Sloovere op het nieuws.

Met vrouwen naar Worldtour?

Volgens Robrecht Bothuyne, voorzitter van de organisatie, betekent de erkenning niet, dat ze in Nokere op hun lauweren gaan rusten. “We hebben de ambitie om met onze vrouwenwedstrijd de stap naar de WorldTour te zetten. Nadat we vorig jaar als eerste organisatie uitpakten met gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen, hebben we bewezen hoe sterk we geloven in onze vrouwenwedstrijd. En we zullen hierin blijven investeren. We hopen dat de UCI ons op termijn dan ook de kans geeft door te stoten naar het hoogste niveau”, vertelt schetst Bothuyne de ambitie.

Danilith Nokere Koerse start ook in 2023 in Deinze en stuurt de mannen over meer dan 25 en de vrouwen over meer dan dan 15 kilometer kasseien.