Nokere Koerse is een vaste afspraak voor deze vriendengroep: “We beginnen met een ontbijt en we houden vol tot (lang) na de finish”

Dat volgen begon al van in de ochtenduren want topsport succesvol beoefenen staat of valt met het nauwgezet respecteren van het uitgestippelde plan. “We beginnen met een ontbijt zodat we bestand zijn tegen alle mogelijke onverwachte koerswendingen”, legt Jonathan uit. De geboren Ronsenaar heeft ook wortels in Nukerke en Horebeke en stond onder meer bij VV Horebeke op het voetbalveld. Maar samen met de leden van zijn enthousiast en exclusief mannelijk gezelschap, is ook de kennis van de koers een verworvenheid. Net als Jonathan zelf komen ze uit de hele regio Vlaamse Ardennen en bracht sport hen samen.

“Op het televisiescherm volgen is geen optie want dan mis je de sfeer van het gebeuren en die sfeer is onontbeerlijk om tot goede inzichten te komen. Dat Lotte Kopecky hier zou winnen, waren we bijvoorbeeld al zeker. Ze verdient het ook, wat een geweldige persoonlijkheid in moeilijke omstandigheden”, klonk het bewonderend. Dat Tim Merlier het bij de mannen opnieuw haalde, was ook al een uitgemaakte zaak voor de vrolijke bende. “Niemand komt sneller dan Tim de Nokereberg boven”, werd voorspeld. En de realiteit overtrof de verwachtingen: de spurter uit Wortegem haalde het met sprekend gemak. “Tijd voor de ontlading”, was na de finish het devies bij de wielerliefhebbers en die ontlading ging gepaard met het nodige schuimend vocht. “We drinken geen limonade, mocht iemand dat nog denken. Maar we waken er wel over dat straks iedereen veilig en wel thuis geraakt na een intense dag sport”, knipogen ze. En nu op naar de grote Vlaamse koersen van het voorjaar.