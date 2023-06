Nieuwe bib zwaait zaterdag feestelijk de deuren open: “Accent van de collectie ligt op de jeugd”

Groen licht voor fusie De Pinte en Nazareth, maar niet iedereen gaat akkoord: “Er heerst meer gelaten­heid dan gedragen­heid bij de inwoners”

Een half jaar na de aankondiging van een mogelijk huwelijk, zijn De Pinte en Nazareth officieel verloofd. Op beide gemeenteraden gaf de meerderheid van de raadsleden de principiële goedkeuring aan een fusie. In Nazareth ging dat snel, in De Pinte werd er hevig gediscussieerd tussen meerderheid en oppositie. Het effectieve huwelijk zou volgen op de gemeenteraad in december, want pas dan wordt een definitieve beslissing genomen.