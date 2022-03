Nieuw zorgcentrum voor 150 bewoners staat niet los van de buurt: “Met sociaal restaurant en verbindingswerkers maken we contact met de wijk Marolle”

WORTEGEM-PETEGEM Oekraïne is ook een thema in de groepsexpo Silent Noise van Verduyn Gallery

De groepstentoonstelling Silent Noise die van zondag 13 maart tot en met zondag 24 april loopt in Verduyn Gallery in Moregem heeft verstilling als thema. Het werk van zeven kunstenaars is er te bekijken en ook hier is de oorlog in Oekraïne niet veraf.

12 maart