NET OPEN. Overneemster Valerie gaf Bar Bassie fikse opfrisbeurt: “Verjonging achter de toog, maar dit blijft volkscafé voor alle leeftijden”

wielrennen nieuwelingen Thibaut Van Damme wint vier dagen na provincia­le tijdritti­tel manche Beker van België in Moeskroen

Enkele dagen nadat hij zichzelf opvolgde als Oost-Vlaams kampioen tijdrijden zette Thibaut Van Damme in Moeskroen een manche van de Beker van België op z’n naam. In een sprint met zes was de Kruisemse nieuweling de snelste.