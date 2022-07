Nachtelijke dieven stelen tussen 600 en 700 liter diesel uit twee vrachtwagens van Hans Antheunis in Zingem: “Ik werd gewekt door het geblaf van mijn hond en liep in mijn onderbroek de straat op”

“Ik werd rond half drie ’s nachts gewekt door het aanhoudende geblaf van mijn hond Pablo”, vertelt een nog steeds aangedane Hans. “Ik wist meteen dat er iets niet klopte, want mijn hond ging tekeer als een razende. Hij slaapt in de veranda en is sowieso zeer alert. Er kan geen fietser of wandelaar voorbijkomen of hij heeft het gehoord. Ik wist dus dat er iets fout zat. Ik ben opgestaan en heb zo snel als ik kon de deur naar buiten opengezet. De hond stormde meteen de straat op. Daar heb ik twee mannen zien wegrennen van bij mijn vrachtwagens. Er stond een zwarte wagen op hen te wachten. De auto is in een razende vaart langs me heen gereden. Ik heb nog even oogcontact gehad met de bestuurder toen ze voorbijvlogen en ik heb gezien dat ze met zijn vieren waren. Maar het was donker, het ging zeer snel en ik stond op straat in mijn onderbroek omdat ik door het kabaal van de hond op mijn bed was gesprongen zonder kleren aan te trekken. Hun nummerplaat heb ik ook niet kunnen lezen. Het ging allemaal zeer snel. Je weet niet goed wat je op zo’n ogenblikken precies doet.”

Volledig scherm De bidons die de dieven achterlieten in hun vlucht. © RV

Brutaal

Den Bos is een doodlopende straat in Zingem, bij Kruisem, en ligt langs de N60. Daar stonden de vier vrachtwagens van Hans geparkeerd. Hij vervoert er verkeerssignalisatie mee.

“De dieven moeten of heel dom zijn of van geen kleintje vervaard; want je moet lef hebben om dit te riskeren op het einde van een doodlopende straat”, aldus Hans Atheunis. “Voor hetzelfde geld zitten ze hopeloos in de val, want je kunt nergens heen als de straat wordt afgesloten. Ik vermoed dat het mannen waren met ervaring. Ze waren ook goed uitgerust, ze hadden hopen bidons mee om de diesel op te vangen. Een deel daarvan hebben ze wel moeten achterlaten in hun vlucht. Twee vrachtwagens hebben ze leeggehaald, goed voor tussen de 600 en 700 liter diesel. Daarbij hebben ze ook veel schade veroorzaakt omdat ze de doppen van de mazouttanks afbreken. Voor de twee andere vrachtwagens hadden ze geen tijd meer omdat ik plots opdook, met dank aan mijn waakhond. Ze zaten net op tijd in de wagen want als hij hen te pakken had gekregen, zou het er niet mooi hebben uitgezien. Niet dat ik er veel medelijden zou mee hebben gehad. Ik heb hen nog wat woorden achterna geroepen die ik hier niet ga herhalen. Ik ben er toch van onder de indruk. En ik ben er ook niet helemaal gerust in. Wat als die nog eens terugkomen? Anderzijds denk ik dat hun goesting wel over is, na de kennismaking met mijn hond. Maar toch denk ik al de hele dag bij elke wagen die ik hoor naderen: ze zullen er toch niet terug zijn?”

Volledig scherm De brandweer kwam ter plaatse om de weg schoon te maken. © RV

Onderzoek

Wie wel al ter plaatse kwam zijn de politiediensten en de brandweer. Op dit ogenblik is er geen spoor van de dieven. Hans maakt zich ook niet veel illusies. “We hebben hier al wat meegemaakt op het vlak van dumpen van afval en ongewenst bezoek. Mensen gooien hier de meest onvoorstelbare rommel weg. En kleine pogingen tot in braak zijn er wel eerder geweest. Maar dit is van een andere orde. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten van de speurtocht die nu wordt gevoerd. Ik heb ook geen idee waar je de daders moet zoeken, maar ik denk niet dat het doetjes waren. Ze moeten in ieder geval geweten hebben dat hier vrachtwagens geparkeerd staan.”

Volledig scherm De dieven zorgden voor veel schade aan de mazouttank. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.