Nacht van de Huisekoutermolen

wielrennen nieuwelingen Thibaut Van Damme grossiert in kampioens­trui­en: “En nu rode jongeren­trui in Topcompeti­tie verdedigen”

De ene kampioenstrui is pas gewassen en gestreken of er ligt al een nieuwe in de wasmand. Een week nadat hij in Gavere Belgisch kampioen tijdrijden werd, pakte eerstejaarsnieuweling Thibaut Van Damme in Iddergem de Oost-Vlaamse wegtitel.

11 mei