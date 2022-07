Motorrijder verongelukt op N60 in Kruisem

WORTEGEM-PETEGEM Wortegem-Petegem zoekt kandidaten voor de Armand Verschoore Cultuur­prijs en de Peetje Knikkers­prijs 2023

Tegen 1 oktober van dit jaar kreeg het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem graag de kandidaturen binnen voor de Armand Verschoore Cultuurprijs en de Peetje Knikkersprijs. De eerste beloont een grote inzet voor de culturele zaak, de tweede een even groot engagement dat de samenleving in het algemeen of heel dichtbij ten goede komt.

