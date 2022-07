Motorrijder verongelukt op de N60 in Kruisem

Kruisem/Ouwegem In heraange­leg­de wijk De Gavers stroomt nog amper regenwater weg: “We laten het ter plaatse infiltre­ren in bloemenrij­ke wadi’s”

In de Kruisemse deelgemeente Ouwegem is de vernieuwing van de wijk De Gavers achter de rug. Het project is vrij opmerkelijk: de heraanleg is zo gebeurd dat regenwater er nog amper wegstroomt, maar in de bodem dringt. Met een wijkfeest is de hernieuwde wijk ingehuldigd.

26 juni