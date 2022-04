Meuleken ‘t Dal zwaait deuren open op Molendag

Meuleken ’t Dal bevindt zich aan de Alfred Amelotstraat in Zingem. Er is vrij bezoek met molenaarsgidsen en maaldemonstraties van 10 tot 17 uur.

Samen met de Zingemse molen zijn ook andere wind- en watermolens in de provincie te bezoeken. “We zijn trots op onze provinciale molens: we investeren erin om ze te onderhouden en terug te laten werken. Want een malende molen heeft het meeste garantie op voortbestaan. Er is opnieuw interesse in hun bio-meel. Molendag op 24 april is de ideale gelegenheid om er alles over te horen van de molenaars zelf”, bedenkt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed.

Alle activiteiten naar aanleiding van Molendag staan op de website www.oost-vlaanderen.be.