Met Pasar op ontbijt bij De Bolhoeden in Kruishoutem

Kruisem Tasanee (29) brengt met start-up stijlvolle en ecologi­sche polo’s op de markt: “Dankzij wisselbare kragen en tijdloze kleuren raken ze niet uit de mode”

Een stijlvol poloshirt dat ecologisch en multifunctioneel is? Tasanee Sonck (29) uit Kruisem brengt het op de markt met haar start-up Colet - Collars in Colours. Ze vervaardigt damespolo’s uit bamboetextiel en voorziet die van een afritsbare kraag. “Daardoor draag je de comfortabele poloshirts tijdens het sporten, op het werk en in je vrije tijd", zegt Tasanee.

3 augustus