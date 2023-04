Met Davidsfonds Kruisem naar FeliX Art & Eco Museum

Een Sjorfesti­val in Ronse, jazzcon­cert meepikken in Aalst of een bezoek aan een gezellige boeken­markt? Dit zijn onze weekend­tips voor de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Neem die agenda en check of je in het weekend van 15 en 16 april nog een gaatje hebt. Want in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek is weer heel wat te beleven. Wij zochten de vijf leukste uitjes voor je uit.